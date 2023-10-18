Lale Orta ateş püskürdü: Erden Timur hayal görüyor

Eski MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un iddialarına "Gerekli açıklamayı yapacağım" cevabını verdi.

Lale Orta ateş püskürdü: Erden Timur hayal görüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta'dan, Timur'un canlı yayında söylediği iddialarına cevap geldi.

Erden Timur'un "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." iddiası üzerine Lale Orta açıklama yapma kararı aldı.

Sporx'e konuşan Lale Orta, "Erden Timur'un, VAR odasına girdiğim ve bu konuda resmi kayıtların da olduğuna yönelik iddiaları hakkında açıklama yapacağım." dedi.

Orta, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

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