Lamela, Yunanistan'a uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lamela, Yunanistan'a uçtu

Arjantinli yıldız Erik Lamela'nın tıbbi ve ergometri testleri tamamlandı. Oyuncunun bugün AEK tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

Yunan ekibi AEK, Arjantin futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Erik Lamela ile her konuda anlaştı.

Sabah saatlerinde tıbbi ve ergometrik testlerden geçen 32 yaşındaki Arjantinli milli orta saha oyuncusunun, sarı-siyahlı ekibin yöneticileri tarafından bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Yunan basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Tottenham Hotspur forması giyen yıldız isim, Yunanistan 1. Lig temsilcisi ile üç yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2 milyon 500 bin dolar alacak.

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