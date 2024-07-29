Lamine Yamal’ın dünyası başına yıkıldı! Büyük ihanet canlı yayında çıktı

Düzenleme: Simge Dal
Lamine Yamal’ın dünyası başına yıkıldı! Büyük ihanet canlı yayında çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda parlayan ve İspanya Milli Takımı’nın şampiyonluğuna katkı sağlayan Lamine Yamal, sevgilisi Alex Padilla tarafından aldatıldı. 17 yaşındaki yıldız Yamal, sevgilisini başka bir erkeğin kucağında olduğu bir canlı yayında yakalandı. Videoda Padilla’nın “Aptal, beni mahvedeceksin” dediği duyuldu.

Almanya’da oynanan EURO 2024'te gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal’ın dünyası başına yıkıldı.

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Barcelona'nın 17 yaşındaki dünya yıldızı Lamine Yamal, sosyal medya fenomeni sevgilisi Alex Padilla tarafından ihanete uğradı.

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Genç futbolcunun sevgilisi Alex Padilla, sosyal medya hesabından yayınlanan bir canlı yayında başka bir erkeğin kucağına otururken yakalandı.

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Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu.

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Bu olaydan sonra Lamine Yamal ve Alex Padilla, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

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EURO 2024'te şampiyonluk kupasına uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Yamal, kupa seremonisine Alex Padilla ile birlikte çıkmıştı.

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