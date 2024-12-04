Lapa lapa yağdı kazalar yaşandı

Kaynak: İHA

Çorum'da sabah saatleri itibari ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Karlı yolda makaslayan bir TIR ise tabela direğine çarparak durabildi.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Çorum'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek rakımlı alanlar, lapa lapa yağan kar ile beyaza büründü.

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Kar yağışının Alaca ilçesinde etkili olan kar yağışı kazaya sebep oldu. Çorum-Akacak karayoluna seyir halinde olan bir TIR, karlı yolda kayması neticesinde makaslayarak tabela direğine çarptı.

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Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Kar yağışı sebebiyle yolun Çorum istikameti trafiğe kapandı. Yolda TIR kuyruğu oluştu.

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Karayolları ekipleri, karla kaplanan yollarda küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli ilerlemesi konusunda uyarıda bulundu.

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