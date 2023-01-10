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Laptoplar için OLED ekran geliştirildi

Samsung'un geliştirdiği yeni laptop OLED ekran tanıtıldı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:46
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Laptoplar için OLED ekran geliştirildi

Laptoplar için OLED ekran geliştirildi
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Samsung laptoplar için zararlı mavi ışığı önemli ölçüde azaltan yeni OLED panelini tanıttı.

Samsung, dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak yeni OLED panellerinin mavi ışık spektrumunu %70 ve hatta üzerinde azalttığını iddia ediyor. Gen 2 LBL (Düşük Mavi Işık) teknolojisinin gelişmiş yapay zeka ve en yeni organik materyalleri kullandığı belirtildi.

ZARARLI MAVİ IŞIĞI FİLTRELİYOR

Yeni OLED panel, zararlı mavi ışığın %70’inden fazlasını filtrelerken, üç ana rengin her biri için maksimum 2000 nit parlaklık sağlayabiliyor.

Samsung’un Gen 2 LBL teknolojisi, tüm görüntüyü yoğun sarı tonla kaplayan yazılım tabanlı mavi ışık filtrelerinin aksine görüntü kalitesinden ve renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığı yüksek oranda azaltıyor.

Samsung Display’in Gen 2 LBL teknolojili OLED panellerini kullanan laptopları bu yıl göreceğiz ancak bu panelleri hangi markaların tercih edeceği belirsiz. Bu arada Apple’ın 20 inç MacBook modelinde Samsung OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor.

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