Laptoplar için OLED ekran geliştirildi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Samsung laptoplar için zararlı mavi ışığı önemli ölçüde azaltan yeni OLED panelini tanıttı.
Samsung, dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak yeni OLED panellerinin mavi ışık spektrumunu %70 ve hatta üzerinde azalttığını iddia ediyor. Gen 2 LBL (Düşük Mavi Işık) teknolojisinin gelişmiş yapay zeka ve en yeni organik materyalleri kullandığı belirtildi.
ZARARLI MAVİ IŞIĞI FİLTRELİYOR
Yeni OLED panel, zararlı mavi ışığın %70’inden fazlasını filtrelerken, üç ana rengin her biri için maksimum 2000 nit parlaklık sağlayabiliyor.
Samsung’un Gen 2 LBL teknolojisi, tüm görüntüyü yoğun sarı tonla kaplayan yazılım tabanlı mavi ışık filtrelerinin aksine görüntü kalitesinden ve renk doğruluğundan ödün vermeden mavi ışığı yüksek oranda azaltıyor.
Samsung Display’in Gen 2 LBL teknolojili OLED panellerini kullanan laptopları bu yıl göreceğiz ancak bu panelleri hangi markaların tercih edeceği belirsiz. Bu arada Apple’ın 20 inç MacBook modelinde Samsung OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor.
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