Editör: Enise Altınok AVŞAR

Lara adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Lara isminin anlamını araştırıyor. Peki, Lara ne demek? Lara isminin anlamı nedir?

LARA NE DEMEK?

Lara, Avrupa kökenli olarak ortaya çıkan yeni bir isimdir. Günümüzde ise yeniçağa ayak uydurmak isteyen ebeveynler bu güzel kız ismini tercih etmektedir. Bununla birlikte Lara ismi, pek çok güzel anlam taşımaktadır.

Türkçeye çevrildiğinde ise su perisi anlamına gelen Lara ismi, Hititler döneminde kum manasına da geliyordu.

Lara isminin bir diğer anlamı ise, pembe olarak geçer. Nasıl ve kibar kelimelerine de karşılık gelen Lara ismi, birçok insan tarafından tercih edilmektedir.

Lara isminin TDK sözlük anlamı ise şu şekilde geçmektedir;

-Su perisi

- Pembe

- Nazik, kibar

LARA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Lara ismi Kur’an’ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bu ismin kız çocuklarına konulmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Türkçede birçok güzel anlam taşıyan Lara isminin, kız çocuklarına verilmesi caizdir.

LARA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Lara ismini taşıyan kişiler sanatsal yönden yetenekleri kuvvetli kişilerdir.

Lara ismini taşıyanlar karar verme süreçleri tereddütlü geçer.

Ayrıca sert bir mizaca sahip olabilirler.

Lara isimli kişiler atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptirler.