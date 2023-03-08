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Trabzonspor'un yıldızı Larsen'den ihtar yalanlaması

Alacakları nedeniyle Trabzonspor'a ihtar çektiği iddia edilen Larsen'den açıklama geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:02
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Larsen ihtar konusuna açıklık getirdi

Trabzonspor'un yıldızı Larsen'den ihtar yalanlaması
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Bordo Mavililerin Danimarkalı futbolcusu Larsen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım" dedi.
DANİMARKA BASININA KONUŞTU
Danimarka basınına konuşan futbolcu, alacaklarına yönelik Trabzonspor’a ihtar çekmediğini ve baskı yapmadığını söyledi.
Larsen açıklamalarında, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hala büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor. Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" ifadelerini kullandı.

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