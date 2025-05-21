Larva ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Elazığ İl Özel İdaresi halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Bu çerçevede çalışmalarına Ağın ve Keban ilçelerinde devam eden ekipler; Ağın'a bağlı Yedibağ, Dibekli, Aşağıyabanlı, Modanlı, Balkayası, Altınayva, Demirçarık, Kaşpınar, Bahadırlar, Beyelması, Öğrendik, Pul, Bademli, Samançay ve Saraycık köyleri ile Keban'a bağlı Beydeğirmeni, Taşkesen, Sağdıçlar, Ulupınar, Bükümlü, Denizli, Dürümlü, Bayındır, Kopuzlu ve Nimri köylerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmaların süreceği bildirildi.