Larva ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Larva ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından larva ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Bu çerçevede çalışmalarına Ağın ve Keban ilçelerinde devam eden ekipler; Ağın'a bağlı Yedibağ, Dibekli, Aşağıyabanlı, Modanlı, Balkayası, Altınayva, Demirçarık, Kaşpınar, Bahadırlar, Beyelması, Öğrendik, Pul, Bademli, Samançay ve Saraycık köyleri ile Keban'a bağlı Beydeğirmeni, Taşkesen, Sağdıçlar, Ulupınar, Bükümlü, Denizli, Dürümlü, Bayındır, Kopuzlu ve Nimri köylerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmaların süreceği bildirildi.

Larva ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Larva ile mücadele çalışmaları devam ediyor

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