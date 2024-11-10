Lastiği patlayan araca yardım için inenlere araç çarptı: 3 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Akdere mevkiinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre lastiği patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kaya şahit olan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Yaralılardan, Serdal Görür ile Rüştü Görür hastanede gösterilen tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavisi süren 3 yaralıdan 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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