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Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

Denizli’de otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:34
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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Osman B. (70) ve eşi Selime B. (68), eve gitmek için otomobile binerek yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters bir şekilde duran otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.

Tedavi altına alınan yararlıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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