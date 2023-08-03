Lastiği patlayan TIR cipe çarptı, anne ve çocuğunu hayattan kopardı

DHA'nın haberine göre; feci kazada anne ve çocuğu öldü, baba ve diğer 3 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan TIR cipe çarptı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. İlyas Atçı’nın kullandığı TIR’ın sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, Ali Rıza Çalışkan’ın yönetimindeki Danimarka plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü Atçı ile cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

Anne ve çocuk kurtarılamadı

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Ancak cipte bulunan anne ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Ali Rıza Çalışkan’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazanın ardından otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlar vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.