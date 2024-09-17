Lastik bota binen kaçaklar suçüstü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lastik bota binen kaçaklar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 organizatör ve 15 kaçak lastik bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 organizatör ve 15 kaçak lastik bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik olarak koordineli çalışma gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Didim ilçesi sahil kenarında 1 organizatör ve 15 kaçak, bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca şüpheliler ile birlikte 1 adet fiber tekne, 1 adet tekne motoru ele geçirildi. Yakalanan kaçaklar, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç sürüyor.

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