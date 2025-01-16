Lastik botta sürüklenen kaçak göçmenleri kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA
Lastik botta sürüklenen kaçak göçmenleri kurtarma operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.55'te, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) açıklara sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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