Lastik değişimi sırasında zincirleme kaza

Aksaray'da otomobilin patlayan lastiğini değiştiren sürücü ve yanındakilere iki otomobil art arda çarptı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Lastik değişimi sırasında zincirleme kaza

Kaza, saat 22.20 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Aksaray’a tarım işçisi olarak giden Ferdi Taş (33) yönetimindeki 01 FOB 665 plakalı otomobilin lastiği patladı.

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Ferdi Taş ile araçtakiler patlayan lastiği değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada Hüseyin Büyük (42) yönetimindeki 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Deliaslan (25) yönetimindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil, lastiği değiştirilen park halindeki otomobile ve orada bulunanlara çarptı.

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"BİZİMKİLER LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN BİR ARAÇ ÇARPMIŞ"

Zincirleme kazada sürücülerden Mehmet Deliaslan ile yanında bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarında bir erkek yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ferdi Taş, yanındaki Havin Taş (14), Muharrem Taş (19), Narin Taş (9), Bektaş Taş (7), Mahsuni Ateş (29), Tekin Eşme (25) ve Bektaş Taş (7) ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Büyük yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralı sürücü Ferdi Taş'ın başka bir araçta bulunan ağabeyi Umut Taş, ''Biz İstanbul'dan Aksaray'a tarlada çalışmak için üç araçla geliyorduk. Kardeşimin aracı bizden biraz öndeydi.

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Lastiği patlamış. Beni arayıp 'ağabey lastiğim patladı' dedi. Biz onların bulunduğu yere yaklaştığımız sırada kazayı gördük. Bizimkiler lastiği değiştirirken bir araç çarpmış. Ardından diğer araç çarpmış. Üç araç birbirine girdi." dedi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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