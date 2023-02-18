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Lastik değiştiren 2 kişi canından oldu 

Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda aracının patlayan lastiğini değiştiremeyen A.T., 2 arkadaşından yardım istedi. Arkadaşları lastiği değiştirirken, 3 kişiye TIR çarptı. Kazada 2 arkadaş öldü, araç sahibi A.T. yaralandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 07:01
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Lastik değiştiren 2 kişi canından oldu 

Lastik değiştiren 2 kişi canından oldu 
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İHA'nın haberine göre, kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Acısu mevkiinde meydana geldi. 34 UU 7002 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti. Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’i arayarak yardım istedi. 

Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 Plakalı Scanıa TIR emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’i fark etmeyerek araca çarptı. Kazada A.T.’nın 2 arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. 

A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’in cenazeleri ise morga kaldırıldı. A.T'nin., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi.

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