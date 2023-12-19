Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'ta bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki bir makinede bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, 8 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçiler, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

aw101219-01.jpg

aw101219-02.jpg

aw101219-03.jpg

aw101219-04.jpg

aw101219-05.jpg

aw101219-06.jpg

Son Haberler
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı Yaşam
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı Bilim
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı Dünya
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: Aman iyi çek de meşhur olalım Yaşam
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: Aman iyi çek de meşhur olalım
Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum... Gündem
Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum...
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü Yaşam
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü