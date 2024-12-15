Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: İHA
Lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu devam ediyor

Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmesiyle lastikçilerde oluşan yoğunluk devam ediyor.

Ülke genelinde 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte lastik değişim noktalarında yoğunluk devam ediyor.

Ticari araçlarda uygulanan kış lastiği uygulamasıyla birlikte trafikte aktif şekilde kullanılan binlerce araç, lastik değişim noktalarına gidiyor. Karabük'te hizmet veren oto lastik ustası Erdem Uçarbulut, 15-20 gündür kış lastiği değişiminin devam ettiğini söyledi.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar günleri de çalıştıklarını da söyleyen Uçarbulut, "Yoğunluğumuz hala devam ediyor. Kar yağışı olmasına rağmen sürücüler gelmeye devam ediyor. Pazar günü olmasına rağmen çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için geç saatlere kadar değişimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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