Lastikçinin can damarını çaldı

Hırsızlık olayı 2 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda lastik tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, lastik tamircisinin önünden geçen S.O.A.K., tezgahta gördüğü havalı bijon sökme tabancasını çalmaya karar verdi.

İş yerinin içerisine giren şüpheli soğukkanlı bir şekilde hava bijon sökme tabancasını tezgahtan alıp montunun içine soktuktan sonra sakince dükkandan ayrıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Havalı bijon sökme tabancasını bulamayan iş yeri sahibi S.A. ise durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicili Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis söz konusu şüpheliyi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.