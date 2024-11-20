Lautaro Martinez, Maradona'yı yakaladı

Arjantin’in Peru’yu 1-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında, Lautaro Martinez attığı golle Diego Maradona’nın gol sayısını yakaladı. Lionel Messi’nin ortasına 55. dakikada sol ayağıyla vole vuran Martinez, 70. maçında 32. kez fileleri havalandırdı. Bu performansıyla, Inter Milan kaptanı Martinez, Arjantin milli takım tarihinin en golcü beşinci oyuncusu olarak Maradona ile aynı sırayı paylaşıyor. Listenin zirvesinde ise 112 golle Lionel Messi bulunuyor. Onu Gabriel Batistuta, Sergio Agüero ve Hernan Crespo takip ediyor.

MESSİ’DEN REKOR ASİST

Lionel Messi, Martinez’e yaptığı ortayla uluslararası arenadaki 58. asistine imza attı ve eski ABD’li futbolcu Landon Donovan ile bu alandaki rekoru paylaştı. 37 yaşındaki Inter Miami oyuncusu, aynı zamanda maç boyunca etkili bir performans sergiledi. Ancak Arjantin, diğer pozisyonlarda şanssızdı. Julian Alvarez’in şutu direkten dönerken, Liverpool’un yıldızı Alexis Mac Allister’in kafa vuruşu auta gitti. Yine de alınan galibiyet, Arjantin’i Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri tablosunda liderliğe taşıdı. Altı maç kala Arjantin, en yakın rakibine beş puan fark attı.

GÜNEY AMERİKA ELEMELERİNDE DİĞER MAÇLAR

Gecenin diğer karşılaşmalarında Brezilya, Uruguay ile 1-1 berabere kaldı. Salvador'daki maçta, Real Madrid’in yıldızı Federico Valverde Uruguay’ı öne geçirirken, Gerson Brezilya adına skoru eşitleyen golü attı. Bu sonuçla Brezilya, eleme tablosunda beşinci sırada yer aldı. İlk altı takımın 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılacağı elemede, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, taraftarından yoğun tepki gördü.

Kolombiya’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Ekvador, Enner Valencia’nın müthiş solo golüyle üçüncü sıraya yükseldi. Paraguay ise Bolivia ile 2-2 berabere kalarak altıncı sıradaki yerini korudu. Newcastle United oyuncusu Miguel Almiron’un da gol attığı maçın ardından Bolivia yedinci sırada bulunuyor ve play-off şansı için mücadele ediyor. Gecenin bir diğer maçında ise Şili, Venezuela’yı 4-2 mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı başardı.