Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük

Her sabah el yüz yıkarken, dişlerimizi fırçalarken lavaboda dikkatleri çeken küçük delikler ne işe yarıyor? Bu ufak detayın lavaboya konulması aslında küçük ama etkili bir hamle.
Detayın arkasındaki mantık aslında günlük yaşamda hepimize büyük bir kolaylık sağlıyor.
EVİ SU BASMASININ ÖNÜNDE KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR DETAY
Lavaboda bulunan bu küçük delik aslında lavaboda biriken suyun tahliyesi için büyük bir önem arz ediyor.
Biriken su, bu delikten akarak fazla dolan suyun lavabodan taşmasını engelliyor. Bu sayede su belirli bir seviyede sabit olarak kalıyor.
HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR
Bu küçük ama işlevli detay sayesinde banyoyu su basması bir süre engelleniyor, bizlere hayati önem arz edecek süre kazandırıyor.
Günlük hayatta basit bir delikten ibaret olan bu detayın ne denli işlevli olduğu, belki de hayat kurtarması herkesi şaşırtan bir detay.
BİR DELİK SAYESİNDE ON BİNLERCE LİRADAN TASARRUF
Lavabolara konulan bu küçük delik detayı sayesinde evin su basması engellenirken meydana gelebilecek on binlerce liralık zarar engellenebiliyor.
Parkelerin su alması halinde yapılan yenileme çalışmaları, koltuk ve ahşap yemek masalarının yenilenmesi birçok insan için hayli ağır bir külfet.