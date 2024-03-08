Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük

Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimizin banyosunda bulunan küçük deliklerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Herkesin dikkatini çektiği, çocukların yer yer oyun oynadığı küçük delikler aslında bir yerde hayat kurtarıyor.
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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 1

Her sabah el yüz yıkarken, dişlerimizi fırçalarken lavaboda dikkatleri çeken küçük delikler ne işe yarıyor? Bu ufak detayın lavaboya konulması aslında küçük ama etkili bir hamle.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 2

Detayın arkasındaki mantık aslında günlük yaşamda hepimize büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 3

EVİ SU BASMASININ ÖNÜNDE KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR DETAY

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 4

Lavaboda bulunan bu küçük delik aslında lavaboda biriken suyun tahliyesi için büyük bir önem arz ediyor.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 5

Biriken su, bu delikten akarak fazla dolan suyun lavabodan taşmasını engelliyor. Bu sayede su belirli bir seviyede sabit olarak kalıyor.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 6

HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 7

Bu küçük ama işlevli detay sayesinde banyoyu su basması bir süre engelleniyor, bizlere hayati önem arz edecek süre kazandırıyor.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 8

Günlük hayatta basit bir delikten ibaret olan bu detayın ne denli işlevli olduğu, belki de hayat kurtarması herkesi şaşırtan bir detay.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 9

BİR DELİK SAYESİNDE ON BİNLERCE LİRADAN TASARRUF

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 10

Lavabolara konulan bu küçük delik detayı sayesinde evin su basması engellenirken meydana gelebilecek on binlerce liralık zarar engellenebiliyor.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 11

Parkelerin su alması halinde yapılan yenileme çalışmaları, koltuk ve ahşap yemek masalarının yenilenmesi birçok insan için hayli ağır bir külfet.

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Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük 12
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