Lavrov, Antalya'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programı hakkında bilgi verdi.

Zaharova, Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanının davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un Türk mevkidaşıyla da görüşmesi planlanıyor." şeklinde konuştu.

Lavrov ve Fidan'ın görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlarındaki işbirliği başta olmak üzere, Ukrayna, Güney Kafkasya, Filistin'deki durum, Suriye ve Libya gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı ifade edildi. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik açısından önemli olduğu belirtildi.