Lavrov, Rusya’nın barış şartını açıkladı

Kaynak: NTV
Lavrov, Rusya’nın barış şartını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını temel alan dürüst bir anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı.

Lavrov, Rusya’nın barış şartını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.

Lavrov, İsviçre’de planlanan barış konferansına da katılmayacaklarını belirtti. Lavrov, "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç, 140 ülkeden delegasyon toplamak" dedi.

Lavrov ayrıca, “Her şeyden önce Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız." dedi.

Lavrov diğer taraftan, Ukrayna'daki savaşa ilişkin şu ana kadar sunulan en mantıklı barış planının Çin'in planı olduğunu belirtti.

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