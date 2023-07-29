Lazio başkanından Fred transferine dair açıklama

Lazio başkanı Claudio Lotito, Fred için teklif vermeye hazır olduğunu ancak teknik direktör Sarri'nin oyuncuyu istemediği söyledi.

Lazio başkanından Fred transferine dair açıklama

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Son günlerde adı sık sık sarı-kırmızılılarla gündeme gelen Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Fred için Serie A ekibi Lazio’dan açıklama geldi.

SARRI BANA HAYIR DEDİ
30 yaşındaki orta saha hakkında açıklamalarda bulunan Lazio başkanı Claudio Lotito oyuncunun transferi hakkındai "Manchester Unitd ile görüşmelere başlamaya ve Fred için teklif vermeye hazırdım. Ancak Maurizio Sarri bana hayır dedi. Fred'i istemiyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İngiliz devi Manchester United’da 56 maça çıkan Fred bu maçlarda 6 gol 6 asist kaydetti.

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