Lazio başkanından Fred transferine dair açıklama

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Son günlerde adı sık sık sarı-kırmızılılarla gündeme gelen Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Fred için Serie A ekibi Lazio’dan açıklama geldi.

SARRI BANA HAYIR DEDİ

30 yaşındaki orta saha hakkında açıklamalarda bulunan Lazio başkanı Claudio Lotito oyuncunun transferi hakkındai "Manchester Unitd ile görüşmelere başlamaya ve Fred için teklif vermeye hazırdım. Ancak Maurizio Sarri bana hayır dedi. Fred'i istemiyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz devi Manchester United’da 56 maça çıkan Fred bu maçlarda 6 gol 6 asist kaydetti.