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İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama

Lazio'nun Roma'yı 1-0 yenmesinin ardından Laziolu Luis Alberto'nun açıklaması İtalya'da şaşkınlık yarattı ve tepkiyle karşılandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:03
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Lazio Roma maçından sonra inanılmaz sözler

İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
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İtalya Serie A'da dün oynanan başkent derbisinde Lazio Roma'yı 1-0 yenmişti.

Maçtan sonra Laziolu Luis Alberto'nun Roma ve teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı açıklama İtalya'da olay oldu.

Luis Alberto tepki çeken açıklamasında, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar. Her derbiden önce çok konuşuyorlar. Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar" dedi.

Lazio'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi" ifadelerini kullandı.

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