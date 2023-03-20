İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama

İtalya Serie A'da dün oynanan başkent derbisinde Lazio Roma'yı 1-0 yenmişti.

Maçtan sonra Laziolu Luis Alberto'nun Roma ve teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı açıklama İtalya'da olay oldu.

Luis Alberto tepki çeken açıklamasında, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar. Her derbiden önce çok konuşuyorlar. Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar" dedi.

Lazio'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi" ifadelerini kullandı.