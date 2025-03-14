Lazio, Romagnoli'nin golüyle turladı

Roma’da, oynanan UEFA Avrupa Ligi 2024/25 Sezonu Son 16 Turu ikinci maçında Lazio, Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, iki maçta 3-2’lik üstünlük sağlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Lazio, güçlü bir başlangıç yaparak maça hızla girdi. Nuno Tavares'in kullandığı serbest vuruşta topu direkten dönen ekip, gol şansını değerlendiremedi. Bunun ardından Viktoria Plzen, hızlı bir şekilde cevap verdi ve Lukáš Kalvach’ın şutunda Lazio kalecisi Ivan Provedel bir kurtarış yaptı. Maçta heyecan devam ederken, Viktoria’nın kalecisi Jedica, Pedro’nun düzgün vuruşunu kornere çeldi.

Maç, ilerleyen dakikalarda iyice zorlaştı. İkinci yarının başında, Pavel Šulc'un uzak mesafeden yaptığı müthiş şutla Viktoria Plzen 1-0 öne geçti. Lazio, bu golün ardından hemen reaksiyon gösteremedi ancak yavaşça rakiplerini kendi ceza sahalarına hapsetmeye başladı. Lazio, maç boyunca kazandığı birçok köşe vuruşu ile baskısını artırdı.

Mattia Zaccagni’nin kullandığı bir köşe vuruşunda, takımın savunma oyuncusu Alessio Romagnoli yüksekten gelen topa kafasını vurdu. Top, Viktoria’nın kalecisi Jedica’nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve hakem, teknolojiyi kullanarak golü verdi. Bu golle Lazio, Viktoria Plzen karşısında 1-1’lik eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Lazio, Romagnoli’nin üst üste üçüncü golüyle Avrupa Ligi çeyrek finaline yükseldi. İtalya temsilcisi, bir sonraki aşamada Norveç’in Bodo/Glimt takımıyla karşılaşacak.