Lazio teknik direktörü Marco Baroni, Como maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lazio teknik direktörü Marco Baroni, Como maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni, Serie A’nın ikinci yarısının ilk maçında Como karşısında sahaya çıkacak olan takımının yeniliklerini ve stratejisini açıkladı. Stadio Olimpico’da oynanacak karşılaşma, Lazio’nun Roma’ya karşı alınan 2-0’lık derbi mağlubiyetinin ardından ilk maçı olacak.

Baroni, bu maçın kendileri için tehlikeli olduğunu vurgularken, “Taraftarlarımızın hayal kırıklığını hissediyoruz. Ancak bu duyguları avantaja çevirip, sahada doğru işler yapmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı. Önemli eksikliklere rağmen takımına güvendiğini belirten Baroni, “Bazı oyuncularımızın eksikliğini hissedeceğiz ama sahaya çıkan ve yedekten gelen herkesin hazır olduğundan eminim,” dedi.

ipa-agency-ipa50380723-marco-baroni-lazio-1024x683.webp

DELE-BASHİRU’NUN YENİ GÖREVİ

Takımdaki sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Fisayo Dele-Bashiru, 4-2-3-1 dizilişinde sol kanatta daha ileri bir pozisyonda görev alacak. Baroni, genç oyuncunun potansiyeline güvendiğini belirterek, “Bu pozisyonda daha önce çalıştık. Onun, takımın ihtiyacını karşılayacak katkılar sağlayacağını düşünüyorum,” diye konuştu.

Pedro, Matias Vecino ve Patric sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Taty Castellanos, Mattia Zaccagni ve Mario Gila ise cezalı. Ayrıca Tijjani Noslin ve Nuno Tavares henüz tamamen hazır olmadıkları için yedekte bekleyecek.

fisayo-dele-bashiru-lazio-solo.jpg

TAKTİKSEL KİMLİK VE DİA’NIN ROLÜ

Baroni, takımın taktiksel kimliğini korumanın önemine dikkat çekerek, “Dele-Bashiru, geniş pozisyonda oynasa da karakteristik özelliklerinden ödün vermeyecek. Boulaye Dia ise merkez forvet olarak yalnız oynayacak ve orta saha oyuncularıyla uyumlu bir performans sergileyecek,” ifadelerini kullandı.

125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Lazio, bu özel maça özel formalarla çıkacak. Baroni’nin liderliğinde takım, hem taktiksel değişikliklerin hem de genç oyuncuların katkısıyla galibiyet arayacak.

ss-lazio-v-verona-serie-a-3.jpg

Son Haberler
Lazio teknik direktörü Marco Baroni, Como maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Lazio teknik direktörü Marco Baroni, Como maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Caqueret, 17 milyon euroya imzaladı
Caqueret, 17 milyon euroya imzaladı
Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk lig maçında mağlup
Fatih Terim ilk lig maçında mağlup
Yeni TV kanalı yayın hayatına başlıyor! Yönetim Kurulu Başkanı MHP milletvekili...
Yeni TV kanalı yayın hayatına başlıyor! Yönetim Kurulu Başkanı MHP milletvekili...
Manchester United'ta Mainoo bilmecesi sürüyor
Manchester United'ta Mainoo bilmecesi sürüyor