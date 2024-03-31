Laz kirazının mucize faydaları ortaya çıktı

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan laz kirazı, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Laz Kirazı Nedir?

Gülgiller familyasından gelir ve çalı veya 6 metre kadar boy atan bir bitkidir.

Kış aylarında yapraklarını dökmez ve yaprakları sürekli yeşil, parlak ve tüysüzdür.

Çiçekleri beyaz renkte ve topluca salkım gibi bir arada bulunur.

Meyveleri önce kırmızı, sonra siyah renkte olup içindeki çekirdek oldukça serttir.

Laz kirazının vatanı Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesidir, ancak daha sonra Avrupa ve Amerika’ya kadar yayılmıştır.

Yapraklarını dökmeyen bu bitki, yılın hemen her mevsiminde toplanıp kurutulabilir. Taze yaprakları zehirli olduğundan kullanılmaz, ancak meyveleri yenilebilir.

Taze yapraklarında şeker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin adlı bir glikozid bulunur. Ayrıca taze yapraklarından Taflan suyu (Aque Laurocerasi) hazırlanır.

Faydaları:

Sinirleri yatıştırır.

Bronşitte şikayetleri giderir.

Öksürüğü keser.

Spazmları giderir.

Regl gecikmesinde faydalıdır.

UYARI: Taze yaprakları zehirli olduğundan, ancak kuru yaprakları kullanılmalıdır.