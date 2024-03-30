Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...

Naim Arıoğlu
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Şifalı bitkiler arasında önemli yer tutan yabani keten otunun mucize faydaları dikkat çekti.

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan yabani keten otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Yabani keten otu, sıracagiller familyasından; yarım metre civarında otsu bir bitkidir.

İki çeşidi vardır: kültür ve yabani. Çiçekleri Aslanağazı’na benzer ve yabanisi dağlarda yetişir.

Yabani keten otunun faydaları şunlardır:

Kalbe kuvvet verir.

Kanı temizler, balgam ve idrar söktürür.

Tohumlarından 5-6 gram kadar yutulduğunda bağırsak şişkinliği ve sancılarına faydalı olabilir.

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