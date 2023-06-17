LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Erdoğan’a zor sorular

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçimin ortadan kalkmasıyla elimiz daha güçlü.” dedi.

Erdoğan, ihracat hedeflerini de açıkladı: “Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Ekonomimiz son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.”

CEM TOKER’DEN ERDOĞAN’A ZOR SORULAR

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından LDP eski Genel başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından bir dizi soru yöneltti.

LDP eski Genel başkanı Cem Toker ise Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Toker, “3 haneye kim çıkardı? 193 ülke arasında en yüksek ilk 10’a kim soktu? Afrika’daki 54 ülke arasında 52’sinde enflasyon neden Türkiye’den daha düşük?” diye sordu.