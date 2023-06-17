LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Erdoğan’a zor sorular

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi, muhalefeti hedef aldı.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Erdoğan’a zor sorular

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçimin ortadan kalkmasıyla elimiz daha güçlü.” dedi.

Erdoğan, ihracat hedeflerini de açıkladı: “Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Ekonomimiz son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.”

CEM TOKER’DEN ERDOĞAN’A ZOR SORULAR

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından LDP eski Genel başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından bir dizi soru yöneltti.

LDP eski Genel başkanı Cem Toker ise Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Toker, “3 haneye kim çıkardı? 193 ülke arasında en yüksek ilk 10’a kim soktu? Afrika’daki 54 ülke arasında 52’sinde enflasyon neden Türkiye’den daha düşük?” diye sordu.

cem-toker.jpg

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan avukat tutuklandı Güncel
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan avukat tutuklandı
Okul gezisiyle firar. Erasmus'la Avrupa’ya giden lise öğrencisi iltica etti Güncel
Okul gezisiyle firar. Erasmus'la Avrupa’ya giden lise öğrencisi iltica etti
Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı Magazin
Şarkıcı Göksel'in klip tarzını görenlerin ağzı açık kaldı
Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı Yaşam
Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
Anadolu Efes şampiyon! Spor
Anadolu Efes şampiyon!
Uğur Dündar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Fenerbahçe son kaledir Spor
Uğur Dündar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Fenerbahçe son kaledir