LeBron James tarih yazmaya devam ediyor

LeBron James, 2003 yılında 18 yaşında başladığı NBA kariyerini 40 yaşında devam ettirerek lig tarihine geçti. Los Angeles Lakers formasıyla Cleveland Cavaliers karşısında 122-110'luk mağlubiyet alsa da James'in 23 sayısı ve performansı dikkat çekti. Bu mücadele, LeBron’un 22. sezonunda oynadığı bir başka tarihi an oldu.

James, geçen yıl NBA'in tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu unvanını kazanarak başarılarına bir yenisini eklemişti. Dört NBA Şampiyonluğu bulunan yıldız oyuncu, dört kez de En Değerli Oyuncu (MVP) seçilme başarısını gösterdi. 22 sezonluk NBA kariyeri ise Vince Carter ile paylaştığı bir başka rekor olarak öne çıkıyor.

CLEVELAND CAVALİERS VE LAKERS’IN DURUMU

Cleveland Cavaliers, sekiz maçlık galibiyet serisini sürdürerek Doğu Konferansı’nın zirvesindeki yerini korudu. Los Angeles Lakers ise Batı Konferansı’nda yedinci sırada yer alıyor. Cavaliers'ın Jarrett Allen’ın 27 sayı ile sergilediği performans, takımın galibiyetini pekiştirdi.

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NBA'DEKİ DİĞER KARŞILAŞMALARI

Milwaukee Bucks, Indiana Pacers karşısında 19 sayı farktan geri dönerek 120-112'lik etkileyici bir galibiyet aldı. Giannis Antetokounmpo, 30 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı.

Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek Batı Konferansı liderliğini sürdürdü. Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Boston Celtics, Toronto Raptors'ı 125-71 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Jayson Tatum’un 23 sayı ve 8 ribaundluk performansı göz doldurdu.

San Antonio Spurs, Los Angeles Clippers karşısında 122-86'lık rahat bir galibiyet elde etti. Victor Wembanyama 27 sayı ve 9 ribaund ile parladı. Memphis Grizzlies ise Phoenix Suns'ı 117-112 yenerek altı mağlubiyetlik serisini sürdüren Suns'a bir darbe daha vurdu.