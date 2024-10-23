Lebron James yine NBA tarihine geçti. İşte dünyanın konuştuğu o an

Kaynak: Haber Merkezi
Lebron James yine NBA tarihine geçti. İşte dünyanın konuştuğu o an

Los Angeles Lakers’ın yıldızı Lerbron James bir kez daha NBA tarihine geçti. 39 yaşındaki efsane oyuncu bir NBA maçında oğlu ile birlikte sahaya çıkan ilk oyuncu oldu.

Los Angeles Lakers, NBA’de yeni sezonun ilk maçında Minnesota Timberwolves'u ağırladı. Lakers, karşılaşmayı 110-103 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.

Sezona iyi başlangıç yapan Lakers'ta LeBron James ile oğlu Bronny James tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

TARİHE GEÇTİLER

Karşılaşmada yan yana oynayan LeBron James ile oğlu Bronny James, bir NBA müsabakasında sahaya baba-oğul çıkan ilk ikili olarak tarihe geçti.

39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak aynı parkeyi 2.5 dakika paylaştı.

DAVIS, LAKERS'I SIRTLADI

LeBron James, 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 3 blok ile galibiyetin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Rui Hachimura 18 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı, 9 ribaund ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asist, Julius Randle 16 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.

Son Haberler
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri! İşte uzman görüşleri...
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan