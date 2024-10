Lebron James yine NBA tarihine geçti. İşte dünyanın konuştuğu o an

Los Angeles Lakers, NBA’de yeni sezonun ilk maçında Minnesota Timberwolves'u ağırladı. Lakers, karşılaşmayı 110-103 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.

Sezona iyi başlangıç yapan Lakers'ta LeBron James ile oğlu Bronny James tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

TARİHE GEÇTİLER



Karşılaşmada yan yana oynayan LeBron James ile oğlu Bronny James, bir NBA müsabakasında sahaya baba-oğul çıkan ilk ikili olarak tarihe geçti.



39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak aynı parkeyi 2.5 dakika paylaştı.

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh