LeBron James'in meşhur beyaz takım elbisesi müzede sergilenecek

Bir multimedya deneyimi yaşatacak olan müzede, James'in annesi Gloria ile birlikte yaşadığı dairenin bir prototipinin ve ayrıca çocukluğundan, lise yıllarından ve ayrıca Cleveland, Miami ve Lakers'la yaşadığı şampiyonluk döneminden kalan bazı eşyalarının yer alacağı kaydedildi.

BEYAZ TAKIM ELBİSE

Müzenin, James'in çocukluğunu beraber geçirdiği topluluğa hizmet etmek amacıyla kurduğu vakıf olan House Three Thirty'de bulunduğu belirtildi.

Sergilenen öğeler arasında James'in 2003 NBA Draft'ında giydiği beyaz takım elbisenin, McDonald's All-American maçındaki formasının ve ilk kez basketbolseverlerin dikkatini çekmeye başladığı St. Vincent-St. Mary Lisesi'nden kalan panya ve çemberin yer alacağı kayıtlara geçti.

Kariyerinde dört kez NBA şampiyonluğuna ulaşan ve gelecek ay 39 yaşına girecek olan James, NBA'deki 21'inci sezonunda yer alıyor. Kaynak: Sporx



