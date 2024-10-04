LeBron James'in oğlu hızlı çıktı: Aşkını sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
LeBron James'in oğlu hızlı çıktı: Aşkını sosyal medyadan duyurdu

Bronny James ve Parker Whitfield’ın ilişkisi resmiyet kazandı! Genç çift, sosyal medyada paylaştıkları dokunaklı mesajlarla aşklarını duyurdu. Paris Olimpiyatları’nda başlayan dedikodular, şimdi gerçek oldu. Detaylar için okumaya devam edin...

Los Angeles Lakers’ın genç basketbolcusu Bronny James, Perşembe günü Parker Whitfield’dan aldığı duygusal bir mesajla ilişkisini resmen duyurdu. Bu özel an, Ulusal Sevgililer Günü’ne denk geldi.

Bronny ve Parker arasındaki ilişki dedikoduları, bu yaz Paris Olimpiyatları sırasında ortaya çıktı. Çift, Bronny’nin babası LeBron James ve ABD Basketbol Takımı’nı izlerken birlikte görüntülendi. Bu olaydan birkaç hafta sonra Bronny, Parker’ın bir Instagram gönderisine “O çok güzel” yorumunu yaparak spekülasyonları artırdı.

Perşembe günü Parker, Bronny için dokunaklı bir mesaj paylaştı. Disneyland’de Mickey Mouse ile çekilmiş bir fotoğrafın yanında “Sevgililer günü! Seni seviyorum! @bronny” yazdı. Bu mesaj, çiftin ilişkisini resmileştirdi.

Çiftin ne kadar süredir birlikte olduğu bilinmiyor, ancak basketbol sezonu başladığında Bronny’nin en büyük destekçisinin Parker olacağı kesin. LeBron ve Savannah James’in bu konuda ne düşündüğü ise merak konusu.

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