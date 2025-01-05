Lecce ve Genoa golsüz berabere kaldı

İtalya Serie A’nın heyecan dolu karşılaşmasında Lecce ve Genoa, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da maç boyunca gol pozisyonlarına girse de, direkler ve etkili savunmalar skoru belirledi.

Maç öncesi iki takım da farklı zorluklarla karşı karşıyaydı. Lecce, önemli eksiklerle mücadele ederken yeni transfer Jesper Karlsson yedek kulübesindeydi. Genoa cephesinde ise Patrick Vieira, Caleb Ekuban ve Junior Messias gibi kilit isimlerden yoksundu.

Maçın ilk önemli anı 22. dakikada yaşandı. Lecce’den Nikola Krstovic, ceza sahası dışından etkili bir şut çıkardı ancak top direğe çarparak dışarı gitti. Genoa’nın cevabı ise ilk yarının sonunda geldi. Vitinha’nın pasıyla pozisyona giren Morten Thorsby, topu üst direğe nişanladı. Andrea Pinamonti’nin rövaşatası ise yine direğe takıldı.

İkinci yarıda Lecce, Frederic Guilbert’in uzun pasıyla Patrick Dorgu’yu buluşturdu. Ancak Dorgu’nun şutunu Genoa kalecisi Nicola Leali mükemmel bir kurtarışla önledi. Son dakikalarda Lecce baskısını artırsa da Guilbert’in şutu çerçeveyi bulamadı.

Bu sonuçla iki takım da Serie A’daki puan tablosunda kritik bir galibiyetten mahrum kaldı. Direklerin ve savunmaların öne çıktığı bu mücadele, her iki takımın teknik direktörlerine ders niteliğinde oldu.