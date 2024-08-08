Lego, Mercedes G-Serisi'nin 45. yılına özel serisini tanıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lego, Mercedes G-Serisi'nin 45. yılına özel serisini tanıttı

Lego firması çok özel bir yıldönümünü kutlamak amacıyla Mercedes ile ortaklığa imza attı.

Lego, Mercedes G-Serisi'nin Technic versiyonunu modern, yeniden tasarlanmış versiyonuyla pazarlıyor. 43 cm uzunluğunda ve 2.891 parçadan oluşan parçalarla yapılan minyatür ilginç teknik ayrıntılarla dolu.

Detaylara verilen önem ve eğlenceli öğrenme, modelin tasarımını belirlemiş gibi görünüyor. Kapıların ve kaputun açılması, işlevsel direksiyon ve süspansiyon gibi klasik özelliklere ek olarak V8'in yerini alan altı silindirli motorun yeniden üretilmesi gibi minyatür, her şeyin aktarımının nasıl çalıştığını anlamanıza olanak tanıyor. Şanzıman boşta, ileri veya geri vitesi seçmenizi sağlayan vitesler içerirken aracın iki kilitleme diferansiyeli de yeniden üretilmiş.

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