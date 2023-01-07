Çağlar Söyüncü oynadı Leicester kazandı

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda Gillingham'ı 1-0 yendi ve tur atladı.
Leicester'te milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika oyunda kaldı.
Turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda Gillingham'ı 1-0 yendi ve tur atladı.
Leicester'te milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika oyunda kaldı.
Turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti.
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