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Çağlar Söyüncü oynadı Leicester kazandı

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda Gillingham'ı tek golle geçti

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:47
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Leicester City kupada tur atladı

Çağlar Söyüncü oynadı Leicester kazandı
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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda Gillingham'ı 1-0 yendi ve tur atladı.

Leicester'te milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika oyunda kaldı.

Turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti. 

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