Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig karşısına çıkacak.
Almanya'da Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 13 Şubat Salı günü oynanacak.
Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
La Liga'da cumartesi günü oynanan maçın son 13 dakikasında oynayan Arda Güler, gösterdiği performansla alkış toplamıştı.
Arda, son dakikalarda takımına penaltı kazandırmış ancak topun başına geçen Joselu penaltıyı kaçırmıştı.
ARDA GÜLER KADRODA
Girona maçıyla birlikte La Liga'da ikinci kez oynayan Arda, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Real Madrid, Leipzig maçı kadrosunu açıkladı ve milli yıldızımız Arda Güler kadroda yer aldı.
İLK KEZ OYNAYABİLİR
Arda Güler, yarın oynanacak maçta forma giymesi halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyecek.
Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki Braga maçında kadroda yer almış ancak Ancelotti, Arda'yı sahaya sürmemişti.
Real Madrid'in Leipzig maçı kadrosu şu şekilde;
Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mendy, Carrillo, Jacobo, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.