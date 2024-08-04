Lejyoner salgınında 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Lejyoner salgınında 2 kişi öldü

Avustralya'da lejyonella bakterisinin yol açtığı akciğer rahatsızlığı olan lejyoner salgını nedeniyle 2 kişi öldü, 77 vakadan 75'i hastanelik oldu.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Melbourne'de sağlık yetkilileri, kentte lejyoner salgınının yaşandığını duyurdu.

Lejyonella bakterisi görülen 77 vakadan 75'i hastanelik olurken, yetkililer, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAYNAĞI HENÜZ BULUNAMADI

Melbourne eyaletinin baş sağlık görevlisi Clare Looker, salgının kaynağının henüz tespit edilemediğini ifade ederken, vaka sayısındaki artışta yavaşlama olduğunu aktardı.

2000'DEN BU YANA EN BÜYÜK LEJONER SALGINı

Kaydedilen vakaların 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner salgını olduğu vurgulandı.

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