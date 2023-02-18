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Leman'dan Süleyman Soylu'yu çileden çıkaracak deprem karikatürü

Mizah dergisi LeMan, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kapağına taşıdı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:00
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LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı

Leman'dan Süleyman Soylu'yu çileden çıkaracak deprem karikatürü
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, kapağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yer verdi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadeleri gündeme oturdu. 

Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yanıtını verdi. 

LeMan'ın Soylu'yu taşıdığı kapak şöyle: 

 

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