Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, So Foot'a özel açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BİR SATRANÇ OYUNUNA DÖNÜŞTÜ"

Liverpool zaferiyle ilgili konuşan Lemina, "Frankfurt'ta taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık ama Liverpool karşısında onlara büyük bir sevinç yaşattık. Futbol bir satranç oyununa dönüştü, her şey taktiksel olarak belirleniyor. Artık küçük takımlar yok, o iş bitti. Disiplin ve hırsla büyük işler başarabileceğimizi gösterdik. Onlara karşı çok iddialıydık, hatta ikinci golü bile atabilirdik." dedi.

"GALATASARAY BANA HER ŞEYİ VERDİ"

Lemina, Premier Lig'den ayrılarak neden Galatasaray'a geri döndüğüne yönelik gelen soruyu ise şöyle cevapladı:

"Galatasaray ile aramdaki hikaye bitmemiş bir hikayeydi. Birkaç yıl önce, biri bana Galatasaray'a imza atmamı söyleseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı oyuncu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Türkiye'de futbolun gerçek folklorik yönünü keşfettim, bana sorumluluklar verildi, öyle ki adeta yeniden doğdum. İstanbul'a ilk geldiğimden beri kesinlikle aynı değilim. Burada ya hep ya hiç. Bu felsefeden memnunum çünkü arada bir şey yok."

"TÜRK DEĞİLSENİZ, BUNLARI HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Yıldız oyuncu, Galatasaray'a beslediği sevginin arkasında yatan sebepleri ise şu sözlerle tarif etti:

"Öncelikle taraftarlardan başlayalım. Havaalanında gördüğüm karşılama inanılmazdı, özellikle de döndüğümde. Hemen toparlandım çünkü bunca zamana rağmen beni hiç unutmadılar. Onlar için her şeyinizi vermek istiyorsunuz. Sadece sosyal medyada, imzalar atılmaz 200.000 takipçi kazandım; inanılmazdı. Türk değilseniz, tüm bunları hayal bile edemezsiniz. İlk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı, bu yüzden neye ayak bastığımı hemen anladım. Türkiye'nin Real Madrid'i: çok fazla beklenti ve baskı olan büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarınızı kazanmanız ve harika işler yapmanız gerekiyor ama aynı zamanda her şey oyuncunun mümkün olduğunca iyi hissetmesi için yapılandırılmış. Bu ülkede futbolun ötesinde şeyler var, mesela Fatih Terim'in ilk ziyaretimde temsil ettiği şey gibi."

"FATİH TERİM BANA KÖRÜ KÖRÜNE İNANAN HARİKA BİR ADAM"

Fatih Terim'le çalışmanın nasıl hissettirdiğine dair "İmparator ", durumu özetliyor. Bana körü körüne inanan harika bir adam." diyen Lemina, "Bir gün antrenmanda beni görmeye geldi ve taktikte neleri değiştirmek istediğimi sordu. Şaşırdım, hayatımda ilk kez bu kadar fazla sorumluluk alıyordum. Jean Michaël Seri ile iyi bir ikili oluşturacağımızı ve topu daha iyi dolaştıracağımızı söyledim. Tüm grubu toplayıp tüm topların benden çıkması gerektiğini söylemişti. O andan itibaren artık bağırıp çağıramaz veya köşemde duramazdım: Lider olmalıydım." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ALPER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Galatasaray'ın bu sezon harika bir takım kuracağını beklediğini ve yapılan transferlerin kendisini şaşırtmadığını belirten Lemina, "Yönetimin harika bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Galatasaray fanatiği oldukları için elbette büyük oynuyorlar. Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu kullanmalıyız. Bunun tutması gerek ama tutacak çünkü burada büyük bir aileyiz. Kimse sırtınıza bıçak saplamayacak. Birkaç hafta önce medya, biz oyuncuların, transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı kenara çektiğimizi ima etti. Bu bazı kulüplerde kaosa neden olurdu ama Gala'da olmazdı çünkü hepimiz kardeşiz, Barış bizim kardeşimiz. O bulaşıcı bir adam. Osimhen ile, hücum oyuncusu olmalarına rağmen çılgınca savunma yapıyorlar. Hepimiz birbirimizi destekliyoruz, ister ilk 11'de ister yedek olalım, hiçbir ego veya hoşnutsuzluk yok." diye konuştu.

"GALATASARAY YÖNETİMİNİ ARADIM"

Wolverhampton'dan ayrılığı ve Galatasaray'a geri dönüş sürecini de anlatan Mario Lemina transferiyle ilgili şu detayları aktardı:

"Wolves'un kaptanıydım ama kulübün hedeflerinden çoktan uzaklaşmıştım. Onlara bunun işe yaramayacağını söyledim. Zihinsel ve fiziksel olarak çökmek üzereydim. West Ham olayı bardağı taşıran son damlaydı. Bu yüzden kaptanlık pazubandımı bırakıp yeni bir proje düşünmeye karar verdim. İşte o zaman, hayatımda ilk kez bir kulübün, Galatasaray'ın yönetimini aradım. Yirmi dakika sonra beni geri aradılar ve geri dönmemi söylediler. Wolverhampton'da kimseyi suçlamıyorum; orada harika zamanlar geçirdim. Babamızın ölümünden sonra küçük kardeşim Noha'yı yanlarına aldıkları için onlara sonsuza dek minnettar olacağım . Bizim için zor zamanlardı; büyük destek verdiler."