Lenslerde gizli tehlike! Kör olabilirsiniz! Kritik uyarılar

Moorfields Göz Hastanesi’nden Dr. Sarah Telford, lens kullanımındaki risklere ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kontakt lenslerin düzenli temizlenmemesi veya yanlış şekilde takılması, kornea enfeksiyonları gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu tür enfeksiyonlar hızlı bir şekilde tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilir."

Harvard Tıp Fakültesi Göz Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Christopher Rapuano ise şu yorumu ekledi:

"Özellikle gece lenslerle uyumak, göz yüzeyinde oksijen eksikliğine neden olur. Bu durum, mikrobiyal keratit gibi ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: LENS KULLANIMININ RİSKLERİ

The British Journal of Ophthalmology'da yayımlanan bir çalışma, gece lens kullanımı nedeniyle oluşan mikrobiyal keratit vakalarının görme kaybı riskini %20 oranında artırdığını ortaya koydu.

Journal of Clinical Microbiology'deki bir araştırma, lens temizleme çözümlerinin uygun şekilde kullanılmamasının bakteriyel enfeksiyon riskini %30 artırdığını gösterdi.

American Academy of Ophthalmology tarafından yayımlanan bir inceleme, lens kullanımına bağlı kornea hasarlarının önlenmesi için doğru hijyen alışkanlıklarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

LENS KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Hijyen Kurallarına Uyun: Lens takmadan önce ellerinizi sabunla yıkayın ve lens kaplarını düzenli olarak dezenfekte edin.

2. Gece Lenslerle Uyumaktan Kaçının: Uzmanlar, lenslerin uyku sırasında çıkarılmasını ve gözün dinlenmesini öneriyor.

3. Su ile Temastan Kaçının: Lenslerinizi yıkarken su kullanmayın; lens solüsyonu kullanarak temizleyin.

4. Rutin Göz Kontrolleri: Lens kullanıcılarının düzenli olarak göz doktoruna gitmeleri enfeksiyon veya komplikasyonların erken teşhis edilmesini sağlar.

5. Son Kullanma Tarihine Dikkat Edin: Lenslerinizi belirtilen süre sonunda değiştirin ve kullanım süresini aşmayın.

GÖZ SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN BİLİNÇLİ ADIMLAR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kontakt lenslerin doğru şekilde kullanılmadığında ciddi riskler taşıdığını açıkça göstermekte.

Lens kullanıcılarının hijyen alışkanlıklarına dikkat etmeleri ve uzman önerilerine uymaları, göz sağlığını korumak için hayati önem taşır. Sadece net bir görüş için değil, sağlıklı bir yaşam için de bilinçli lens kullanımı esas.