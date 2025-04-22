Leonard’dan şahane performans: Clippers seride eşitliği sağladı

NBA Batı Konferansı ilk tur play-off mücadelesinde Los Angeles Clippers, Denver Nuggets karşısında nefes kesen bir maç sonunda 105-102 galip gelerek seriyi eşitledi. Clippers’ın yıldızı Kawhi Leonard, karşılaşmada 39 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. 33 yaşındaki oyuncu, 19 şutun 15’ini sayıya çevirerek müthiş bir şut yüzdesi yakaladı. İlk maçı uzatmada kaybeden Clippers, bu galibiyetle toparlanma sinyali verdi.

Takım arkadaşı James Harden, Leonard’ın performansını şu sözlerle övdü:

Sanki hiç şut kaçırmadı. Şut kabiliyeti elit seviyede. Bu onun agresifliği. Kimse onu durduramıyor. Sadece istediği yere gidip topu kaldırıyor. Büyük oyuncular büyük zamanlarda ortaya çıkar ve o da bu gece bunu yaptı.

TYRONN LUE: "KAWHİ SAĞLIKLIYSA KAZANABİLİRİZ"

Clippers’ın başantrenörü Tyronn Lue, maç sonrası yaptığı açıklamada Leonard’a duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

Kawhi bu anlar için yaşıyor. Eğer sağlıklı bir Kawhi Leonard’a sahipsek, her seriyi kazanabiliriz.

Denver Nuggets cephesinde ise Nikola Jokic 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile mücadele etti ve triple-double yaptı. Ancak son saniyelerdeki şut fırsatlarında sonuç alınamayınca Denver ikinci galibiyeti kaçırdı. Jokic’in yanı sıra Jamal Murray de 23 sayılık katkı verdi. Nuggets’ın genç oyuncularından Christian Braun, bitime altı saniye kala kullandığı üçlük atışta isabet sağlayamayınca maç Clippers lehine tamamlandı.

Serinin üçüncü maçı 25 Nisan’da oynanacak ve kritik eşleşmenin kaderi açısından belirleyici olacak.