Ukrayna Savunma Bakanı Leopard tankına girerek böyle dedi: Moskova’ya giden yol nerede

Ukrayna’ya gönderilen Leopard ana muharebe tanklarını deneyen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, “Moskova’ya giden yol nerede” diyerek tankların ne kadar iyi olduğuna vurgu yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümünde Polonya, Kiev'e taahhüt edilen Alman yapımı Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tanklarını göndermeye başladığını, Almanya ise göndereceği tank sayısını yükselttiğini duyurdu.

Kiev'de bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında sadece destek sözüyle gelmediğini belirterek, "Bugün ilk 4 Leopard tankını Ukrayna'ya teslim ediyoruz. Bunlar, savaş alanında saflarınızda duracak tanklar ve yakında daha fazlasını teslim edeceğiz" dedi.

Morawiecki, Ukrayna'nın bu savaşı kazanmak zorunda olduğunu belirterek, "Rusya, özgürlük isteyen bir ulusu yok etmenin imkansız olduğunu anlamıyor. Rus köleliğinin tadını biliyoruz ve bizim dünyamız özgürlükler dünyası." diye konuştu.

Polonya, Ukrayna'ya tank gönderilmesi için başarılı bir kampanya yürütmüş, konuya sıcak bakmayan Almanya dahil birçok ülke Leopard 2'lerin gönderilmesini kabul etmişti.

ALMANYA TANK SAYISINI ARTIRDI

Bu kabulün ardından ilk etapta Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı göndermeyi taahhüt eden Almanya da bu sayıyı 4 artırarak 18'e çıkardığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 4 Leopard 2 tankı daha sağlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Portekiz ve İsveç’in Ukrayna’ya sağlayacağı Leopard 2 tanklarıyla karma bir Ukrayna taburu oluşturulabileceği kaydedildi.

İSVEÇ'TEN 10 LEOPARD TANKI SÖZÜ

İsveç kanadında da Kiev'in Rus işgalini püskürtmeye yardımcı olmak için verdiği askeri desteğin son dilimi olarak Ukrayna'ya 10 adede kadar Leopard 2 tankı ve HAWK uçaksavar sistemi göndereceği belirtildi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna'daki savaşın yoğun bir aşamaya girdiğini ve İsveç'in tank ve savunma sistemlerini mümkün olan en kısa sürede teslim etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.