Leş böcekleri geri döndü

Amerikan leş böceği (Nicrophorus americanus), Kuzey Amerika’nın en büyük leş böceği olarak bilinir. Habitat kaybı ve av türlerinin azalması nedeniyle büyük ölçüde yok olan bu böcek türü, bir zamanlar 35 eyalette ve üç Kanada bölgesinde bulunuyordu. Bugün ise sadece 10 eyalette küçük popülasyonlar halinde yaşamını sürdürüyor.

Ancak, Nebraska’nın Loess Kanyonu’nda yapılan son araştırmalar, bu türün nüfusunun 1989’dan bu yana ilk kez bölgesel bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Nebraska Oyun ve Parklar Komisyonu’nun 2007-2019 yılları arasında yaptığı çalışmada, 130.000 hektarlık alandaki popülasyonun %17 oranında artarak 168’den 196’ya yükseldiği tespit edildi.

ÇAYIRLARIN ÖNEMİ

Amerikan gömücü böceği, ekosistemde önemli bir rol oynar. Beş santimetre uzunluğundaki bu böcekler, leşleri toprağa gömerek hem yavrularını besler hem de doğal döngüyü destekler. Ancak, böceklerin hayatta kalması için 100-200 gram ağırlığında leşlere ve nemli topraklara ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte, habitat kaybı ve ağaç istilası, bu böceklerin yaşam alanlarını daraltmaktadır.

Araştırmacılar, Loess Kanyonu’ndaki böcek popülasyonunun artışını, bölgedeki otlakların korunması ve ağaç istilasına karşı alınan önlemlere bağladı. 2002’den bu yana, 100’den fazla özel arazi sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen kontrollü yangın uygulamaları sayesinde bölgedeki doğa yeniden canlandı. Özellikle istilacı doğu kırmızı sedir ağacının kontrol altına alınması, yerli otlakların korunmasını sağladı.

GERİ DÖNÜŞÜN ANAHTARI

Amerikan gömücü böceklerinin Loess Kanyonu’nda tekrar çoğalması, çayır ekosistemlerinin restorasyonunun önemini gösteriyor. Bu böceklerin varlığı, bölgedeki diğer yabani yaşamın sağlığını da işaret ediyor. Nebraska Üniversitesi’nden ekolojist Caleb Roberts, bu durumu “nesli tehlikede olan türlerin korunmasında bir mihenk taşı” olarak nitelendiriyor.

Başarının ardında, hem yerel arazi sahiplerinin hem de çeşitli kuruluşların iş birliği yer alıyor. Pheasants Forever ve USDA gibi kuruluşlar, bölgedeki ağaç istilasını kontrol altına almak ve biyolojik çeşitliliği artırmak için büyük çaba harcadı.

Bu umut verici gelişme, hem böceklerin hem de çayır ekosistemlerinin korunması için yeni bir model sunuyor. Araştırmacılar, bölgede yapılacak sürdürülebilir uygulamaların, yalnızca Amerikan gömücü böceği için değil, tüm çayır ekosistemi için olumlu sonuçlar doğuracağını vurguluyor.