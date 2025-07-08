Letonya enflasyonu baş kaldırdı

Letonya İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede yıllık enflasyon oranı, mayıs ayındaki yüzde 3.6 seviyesinden haziran ayında yüzde 3.8'e yükseldi. Bu artışta özellikle konut ve kamu hizmetleri yüzde 3.3, sağlık harcamaları yüzde 3.9, giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 1.4 artışla dikkat çekti. Ayrıca çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 4.0 ile öne çıktı.

Ulaşım sektöründe ise fiyat düşüşü devam etti fakat tempo yavaşladı. Mayıs ayında yüzde -4.2 olan düşüş, haziranda yüzde -1.3 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış hızı yüzde 7.5’ten 6.3’e geriledi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde artış yüzde 6.5’e düşerken, kültür ve eğlence harcamaları da yüzde 4.6’ya geriledi.

Aylık bazda bakıldığında tüketici fiyatları mayıs ayındaki yüzde -0.1’lik düşüşün ardından haziranda yüzde 0.1 oranında yükseldi.