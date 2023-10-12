Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yendi.

Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı konuk etti.
Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0 mağlup etti.
Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti.
Ev sahibi ekipte Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı.
Letonya gelecek maçta Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşırken, Ermenistan sahasında Galler'i ağırlayacak.

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İŞTE PUAN DURUMU
1- Hırvatistan: 4 maç, 10 puan
2- Türkiye: 5 maç, 10 puan
3- Ermenistan: 6 maç, 7 puan
4- Galler: 5 maç, 7 puan
5- Letonya 6 maç, 3 puan

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