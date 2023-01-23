Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya'nın Estonya ile dayanışma içinde hareket edeceğini belirten Rinkevics, "Letonya, 24 Şubat'tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya'nın buna göre hareket etmesini talep edecek." ifadesini kullandı.

Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'den ülkeyi terk etmesini istemişti.

Açıklamada, bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine Laidre'nin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilmişti.