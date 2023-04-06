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Letonya'da zorunlu askerlik geri getirildi

Letonya'da yetkililerin yaptığı açıklamaya göre zorunlu askerlik hizmeti geri getirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:22
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Letonya zorunlu askerliği geri getirdi

Letonya'da zorunlu askerlik geri getirildi
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İHA'nın haberine göre, Letonya'da zorunlu askerlik hizmetinin geri getirildiği duyuruldu. İlk olarak temmuz ayında gönüllülerin askere alınması planlanırken, Ocak 2024 itibarıyla ise ülkedeki 18-24 yaşındaki tüm erkeklere celp gideceği bildirildi.

18-24 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLER ZORUNLU GÖREV YAPACAK

Letonya Parlamentosu, Devlet Savunma Servisi (VAD) zorunlu askerliği içeren kurulmasını içeren yasayı kabul etti. Söz konusu yasaya göre ülkedeki 18-24 yaş arasındaki tüm erkekler Letonya ordusunda ya da Ulusal Muhafızlar Birimi gibi benzer oluşumlarda zorunlu olarak görev yapacak. Parlamentoda 68 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edilen yasayla 2007 yılında kaldırılan zorunlu askerlik uygulaması da geri geldi. İlk celplerin önümüzdeki temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, önceliğin gönüllü olanlar için olacağı bildirildi. Ocak 2024 itibarıyla 18-24 yaş grubundaki tüm erkeklere de celp gideceği belirtildi.

1 YIL ASKERLİK YAPACAKLAR

Devlet Savunma Servisi yasasına göre, vatandaşlar 1 ayı izinli olmak kaydıyla 1 yıl süresince Litvanya Silahlı Kuvvetlerinde görev yapacak, dileyenler ise Ulusal Muhafızlar Birimi bünyesinde 5 yıl sözleşmeli olarak görev alabilecek. Eline silah almak istemeyenler, söz konusu yasa çerçevesinde İçişleri, Sağlık Bakanlığı gibi sivil bakanlıklarda alternatif kamu hizmeti yapabilecek.
Geçtiğimiz Eylül ayında dönemin Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks zorunlu askerlik hizmetini geri getireceklerini, Letonya toplumunun savaş dahil tüm krize hazır olması gerektiğini söylemişti. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Letonya'nın komşuları Rusya ile 282 kilometre, Belarus ile arasında 167 kilometre sınırı bulunuyor.

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