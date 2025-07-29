Letonya’da perakende satışlar umut veriyor

Letonya'da perakende satışlar Haziran 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.4 artış kaydetti. Bu yükseliş, Mayıs ayında yaşanan yüzde 2'lik düşüşün ardından önemli bir toparlanma olarak öne çıktı. Ülkenin perakende sektöründe son altı ayın en güçlü büyümesi olarak kayda geçen gelişme, özellikle dayanıklı tüketim ve elektronik ürünlerdeki artıştan kaynaklandı.

Mayıs ayına göre önemli bir değişim yaşayan dayanıklı tüketim malları segmentinde yüzde 5.9’luk yükseliş gerçekleşti. Bu kategoride inşaat malzemeleri, donanım ürünleri, aletler ve sıhhi tesisat ekipmanları satışları yüzde 11.7 artış gösterdi. Ayrıca bilişim ve iletişim teknolojileri (BT) ekipmanlarının perakende satışları yüzde 11.0, ev aletleri ise yüzde 10.8 oranında büyüdü. Bu veriler, tüketicilerin temel ihtiyaçlar dışında daha çok dayanıklı ve elektronik ürünlere yöneldiğini ortaya koydu.

GIDA VE YAKIT SATIŞLARINDA YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

Haziran ayı itibarıyla gıda ürünleri satışlarındaki düşüş hızı da yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 3.6 azalan gıda satışları Haziran’da yüzde 1.3 düşüşe geriledi. Otomotiv yakıtı satışlarında da benzer bir yavaşlama gözlendi. Mayıs ayındaki yüzde 1.3’lük düşüş, Haziran’da yüzde 0.7 seviyesine indi.

Aylık bazda ise perakende satışlar yüzde 0.7 artarak Mayıs ayındaki yüzde 0.7’lik düşüşten dönüş sağladı. Letonya Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre, bu veriler ülke ekonomisindeki toparlanmanın işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Letonya perakende sektöründe yaşanan bu canlanma, hem iç talebin güçlenmesine hem de tüketici güveninin artmasına bağlı. Uzmanlar, özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki büyümenin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini belirtiyor.