Letonya'da telefon dolandırıcılığı artıyor

Letonya Polisi' tarafından yapılan açıklamaya göre geçen sen %63 olarak tespit edilen telefon dolandırıcılığı girişimlerinin bu sene %80'leri bulduğu belirtildi.

Polis'in paylaştığı bilgilerde ayrıca telefon dolandırıcılarının geçen yıl 8,5 milyon eurodan biraz fazla dolandırdığını, yalnızca bu yılın ilk dört ayında ise bu sayının 6,6 milyon euroyu bulduğu bildirildi.

Dolandırıcıların geçen yıl sahte kısa mesajlarla 375.000 euro, bu yılın ilk çeyreğinde ise 87.000 euro ve kimlik avı yoluyla sırasıyla 66.000 ve 47.000 euro elde ettikleri açıklandı.

Letonya Polisi kendisini polis olarak tanıtanlara inanmamaları gerektiği yönünde uyarılar yayınlıyor.